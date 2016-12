Capita spesso di trovarsi con oggetti elettronici vecchi che non usiamo più, vuoi perchè rotti, vuoi perchè li abbiamo sostituiti con oggetti più moderni. Computer, telefonini, macchine fotografiche. Tutti oggetti che dopo qualche anno diventano obsoleti e riempiono le nostre cantine.

Il consorzio che si occupa (o dovrebbe occupare) dello smaltimento dei rifiuti elettronici è il RAEE, il sito però non è di grande aiuto, personalmente non sono riuscito a trovare neanche una mappa dei luoghi dove poter portare i propri rifiuti elettronici.

Esiste un metodo ancora migliore del riciclo, il riuso. Nel riuso infatti l’oggetto non viene smaltito ma semplicemente riutizzato (magari una volta aggiustato o aggiornato).

Ecco allora una scheda per capire come muoversi se si vuole fare riuso.

Componenti elettronici

Freecycle

Freecycle™ è un’organizzazione dedicata a tutti coloro che preferiscono “riciclare” un oggetto anziché gettarlo via. Gli iscritti possono inviare messaggi per oggetti di ogni tipo, che si tratti di una sedia, di un pianoforte o di una vecchia porta. Freecycle è anche un luogo ideale dove scovare oggetti interessanti.

Freecycle si propone di mettere in contatto utenti… La sezione italiana di Freecycle è presente nelle seguenti città:



trash ! italia

trash ! italia si occupa di trashware, ossia del recupero di computer dismessi, il loro ripristino funzionale grazie all’utilizzo del Software Libero (in genere il sistema operativo libero GNU/Linux) ed il loro riutilizzo per scopi di prevalente utilità socio-culturale.

Questo spazio è nato per fornire un comodo accesso alle risorse italiane del trashware e, soprattutto, per dare modo a chi fa trashware di condividere esperienze, informazioni, risorse ed altro.

Banco Informatico

Banco informatico dona attrezzature informatiche usate a scuole, università, opere sociali, istituti di formazione in paesi in via di sviluppo o in Italia.

Per i cellulari

DonaPhone

Donafone raccoglie cellulari usati principalmente in Lombardia, ecco i punti di raccolta solo in Lombardia

Donaci il tuo cellulare che non usi più… ci aiuterà a costruire una nuova struttura d’accoglienza per donne con bambini in difficoltà

Telefono Casa

TelefonoCasa lavora principalmente in Veneto con qualche punto di raccolta anche in altre regioni

IL TUO VECCHIO CELLULARE HA ANCORA MOLTO DA DIRE. SE LO DONI POTRÀ ESSERE ANCORA UTILIZZATO PER DARE UNA CASA E UN LAVORO A CHI È IN DIFFICOLTÀ. CERCA IL BOX NELLE COOPERATIVE SOCIALI, NELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E NEGLI ALTRI PUNTI DI RACCOLTA

E allora, se avete rifiuti elettronici non buttateli nella spazzatura, provate a vedere se possono venire utili a qualcuno!