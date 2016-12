Finalmente dopo tanta attesa arriva da parte dell’Agenzia delle Entrate il modulo previsto dalla finanziaria 2009.

Il modulo con le iscrizioni è scaricabile a questa pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Vediamo in sintesi quali sono le novità:



L.articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede l’invio di un’apposita comunicazione da parte dei contribuenti che intendono fruire della detrazione d’imposta del 55 per cento, relativa alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, previsti dall.articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il presente provvedimento, nel dare attuazione a tale disposizione, approva, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione da presentare in relazione ad interventi di riqualificazione energetica esclusivamente per lavori che proseguono oltre il periodo d.imposta.

Il nuovo adempimento è rivolto ai soli contribuenti che effettuano interventi i cui lavori coinvolgono più periodi d’imposta, al fine di ridurre il numero dei soggetti obbligati, consentendo, comunque, il monitoraggio dell.onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d’imposta del 55 per cento.

Per le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dal termine del periodo d.imposta.

Il provvedimento dispone che la presentazione del modello di comunicazione all.Agenzia delle entrate sia effettuata esclusivamente con modalità telematica.

…

1.1. Ai sensi dell.art. 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è approvato, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica previsti dall.articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1.2. Il modello deve essere presentato con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d.imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d.imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.

1.3. Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d.imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008.

1.4. Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d.imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d.imposta.

1.5. Il modello non deve essere presentato qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d.imposta.

1.6. Il modello non deve essere presentato se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.