A Milano, in Via Sapri 14/2, LibLab organizza per domenica 17 maggio 2009, dalle ore 10.00 alle 16.00, un laboratorio per l’autocostruzione di pannelli solari al costo di 75 euro.



Il programma del corso è il seguente:

teoria e funzionamento di un impianto solare termico

nozioni di progettazione e dimensionamento di impianti solari

costruzione di un pannello solare dimostrativo di 4 mq

collegamento e collaudo del pannello con il gruppo pompe e controllo

Il corso dovrebbe permettere ai partecipanti di potersi autocostruire un pannello solare termico ad un costo pari alla metà di un pannello solare acquistato già pronto.

Per iscrizioni e informazioni:

corsi@liblab.org

02-3087685

339.3690535

E se partecipate al corso di autocostruzione pannelli solari fatecelo sapere!