E’ finalmente uscita la circolare (PDF) dell’Agenzia delle Entrate riguardante le detrazioni per l’acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer.

Ecco i punti salienti:

SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE

Coloro che hanno fatto richiesta della detrazione al 36% e hanno inviato la comunicazione al Centro Operativo di Pescara con data inizio lavori successiva al 1/7/2008. Questi prima di poter usufruire della detrazione per mobili, elettrodomestici, tv e computer devono effettivamente aver effettuato anche spese relative alla ristrutturazione

INTERVENTI EDILIZI CHE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO PER LA DETRAZIONE

Sono quelli previsti per il 36% esclusi i lavori condominiali, in pratica:

manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;

restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;

ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457.



BENI AGEVOLABILI

Mobili;

Elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+;

Apparecchi televisivi;

Computer.

Per frigoriferi e congelatori si fa riferimento però all’altra norma già prevista.

I beni devono essere fruiti nell’abitazione oggetto della ristrutturazione.

AMMONTARE DELLA SPESA DETRAIBILE

La detrazione di è da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e’ calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.

Quindi 10.000 euro massimi di spesa per unità immobiliare.

ADEMPIMENTI

Per l’acquisto dei beni finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione il pagamento avvenga tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.