Dal blog di jQuery abbiamo notizia che finalmente è rilasciato jQuery 1.4 che fa delle prestazioni il suo punto di forza:









.add()

.clone()

.data()

.val()

.extend()

Per chi lo usa intensivamente consiglio di controllare in questa pagina le incompatibilità con le versioni precedenti, non sono molte ma possono, in alcuni casi, creare dei problemi, in particolare bisogna controllare l’uso delle funzioni:



Nei casi estremi può venire in aiuto un plugin esplicitamente sviluppato per avere sicura retrocompatibilità: jquery-compat-1.3.

Buon Lavoro con jQuery 1.4!