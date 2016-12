La legge finanziaria approvata oggi estende le agevolazioni al 55% per il risparmio energetico anche per l’anno 2011.

La differenza principale é che per l’anno 2010 la detrazione al 55% veniva ripartita in 5 anni (in pratica per 5 anni si ottiene una detrazione dell’11% - 55% totale) mentre con il 2011 la detrazioni avviene in 10 anni (in pratica per 10 anni si ottiene una detrazione del 5.5% - 55% totale). La differenza, anche se può sembrare di poco conto, rende meno conveniente la detrazione in quanto l’effetto di rientro del capitale investito é più lento.

Le detrazioni al 55% riguardano lavori che permettono di ottenere un risparmio energetico nell’uso della propria abitazione, quindi che é chiaro che per valutarne la convenienza occorre anche tenere conto che nel tempo si otterranno anche i benefici del risparmio di energia (elettrica, metano, etc.)

I principali lavori che rientrano nelle detrazioni sono:

infissi - finestre: devono sottostare a determinati requisiti

caldaie a condensazione - solo per sostituzione di impianto esistente

tetto - la coinbentazione deve sottostare ai parametri di trasmittanza termica previsti dalla legge per le strutture opache orizzontali

cappotto termico - la coinbentazione deve sottostare ai parametri di trasmittanza termica previsti dalla legge per le strutture opache verticali

pannelli solari per la produzione di acqua calda

caldaie a biomassa

Provo qui a riepilogare cosa é necessario fare per ottenere le detrazioni per il risparmio energetico (detrazioni del 55%):

verificare sempre che i lavori che si intende effettuare rientrino nella legge e nei parametri previsti

pagare sempre (anche gli anticipi) tramite “bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”

farsi redigere da un tecnico abilitato la certificazione energetica (tranne che per i pannelli solari e gli infissi

inviare la documentazione all’ENEA tramite il sito apposito entro 90 giorni dalla fine lavori

presentare tutta la documentazione al proprio CAAF o sostituto d’imposta in fase di dichiarazione dei redditi

Ricordo infine che gli enti preposti alle detrazioni per il risparmio energetico al 55% sono due:

ENEA : con un sito apposito con tutta la documentazione e le domande più importanti relativamente alle detrazioni per il risparmio energetico (assolutamente da consultare, anche prima di inziare i lavori)

(assolutamente da consultare, anche prima di inziare i lavori) Agenzia delle Entrate, la quale si occupa di tutte le problematiche fiscali e che si può contattare al telefono (n. 848.800.444). Il call center gentile e disponibile conviene contattarlo non nei periodi delle scadenze fiscali, dove c’é decisamente più richiesta)

Ricordo gli articoli scritti a proposito delle varie norme della finanziaria 2007 per il risparmio energetico:

Per altre domande o chiarimenti potete comunque anche scrivere un commento, vedremo di rispondervi in breve tempo.